Bugünkü Puppet Strategy Fiyatı

Bugünkü Puppet Strategy (PUPPETSTR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PUPPETSTR / USD dönüşüm oranı PUPPETSTR başına -- şeklindedir.

Puppet Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.966,42 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PUPPETSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde PUPPETSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUPPETSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Puppet Strategy (PUPPETSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,97K$ 5,97K $ 5,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,97K$ 5,97K $ 5,97K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

