qAI (QAI) Nedir?

qAI is the primary fungible digital asset to build and power an AI + 3D + UGC digital world playground - Nakamoto Matrix - where crosschain qAI agents interact with creative content for providing metaverse experiences in 3D worlds. qAI agents are crosschain AI agents living on BTC/ETH/SOL with onchain memories serving in different latency requirements. This qAI 3D playground keeps evolving into a digital world as more AI agents joining and serving different aspects of the digital world.

qAI (QAI) Kaynağı Resmi Websitesi