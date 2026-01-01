Bugünkü Qstay Fiyatı

Bugünkü Qstay (QSTAY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 40,99 değişim gösterdi. Mevcut QSTAY / USD dönüşüm oranı QSTAY başına -- şeklindedir.

Qstay, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.546 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,18M QSTAY şeklindedir. Son 24 saat içinde QSTAY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00575394 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QSTAY, son bir saatte -%8,00 ve son 7 günde -%86,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Qstay (QSTAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,55K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,55K Dolaşım Arzı 999,18M Toplam Arz 999.183.516,29696

Şu anki Qstay piyasa değeri $ 35,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QSTAY arzı 999,18M olup, toplam arzı 999183516.29696. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,55K.