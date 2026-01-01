Bugünkü Quantlink Fiyatı

Bugünkü Quantlink (QLK) fiyatı $ 0,0001215 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut QLK / USD dönüşüm oranı QLK başına $ 0,0001215 şeklindedir.

Quantlink, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.149,81 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M QLK şeklindedir. Son 24 saat içinde QLK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,080298 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001201 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QLK, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Quantlink (QLK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,15K$ 12,15K $ 12,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,15K$ 12,15K $ 12,15K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Quantlink piyasa değeri $ 12,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QLK arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,15K.