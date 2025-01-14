Quantoz EURQ Fiyatı (EURQ)
Bugün için canlı Quantoz EURQ (EURQ) fiyatı, 1.028 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.54M USD. EURQ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Quantoz EURQ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 91.42K USD
- Gün içindeki Quantoz EURQ fiyat değişimi +0.68%
- Dolaşımdaki arz: 1.50M USD.
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Gün içerisinde, Quantoz EURQ / USD fiyat değişimi, $ +0.00698278.
Son 30 gün içerisinde, Quantoz EURQ / USD fiyat değişimi, $ -0.0191405376.
Son 60 gün içerisinde, Quantoz EURQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Quantoz EURQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00698278
|+0.68%
|30 Gün
|$ -0.0191405376
|-1.86%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Quantoz EURQ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
+0.68%
-0.37%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.
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|1 EURQ / AUD
A$1.65508
|1 EURQ / GBP
￡0.83268
|1 EURQ / EUR
€0.99716
|1 EURQ / USD
$1.028
|1 EURQ / MYR
RM4.626
|1 EURQ / TRY
₺36.47344
|1 EURQ / JPY
¥162.1156
|1 EURQ / RUB
₽105.627
|1 EURQ / INR
₹88.9734
|1 EURQ / IDR
Rp16,580.64284
|1 EURQ / PHP
₱60.16884
|1 EURQ / EGP
￡E.51.92428
|1 EURQ / BRL
R$6.26052
|1 EURQ / CAD
C$1.47004
|1 EURQ / BDT
৳124.24408
|1 EURQ / NGN
₦1,588.86652
|1 EURQ / UAH
₴43.5872
|1 EURQ / VES
Bs54.484
|1 EURQ / PKR
Rs286.5036
|1 EURQ / KZT
₸545.92968
|1 EURQ / THB
฿35.60992
|1 EURQ / TWD
NT$33.98568
|1 EURQ / CHF
Fr0.93548
|1 EURQ / HKD
HK$7.99784
|1 EURQ / MAD
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