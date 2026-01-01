Bugünkü Radtarded Scott Fiyatı

Bugünkü Radtarded Scott (SCOTT) fiyatı $ 0,00000723 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SCOTT / USD dönüşüm oranı SCOTT başına $ 0,00000723 şeklindedir.

Radtarded Scott, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.231,42 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SCOTT şeklindedir. Son 24 saat içinde SCOTT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00005058 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000718 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCOTT, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Radtarded Scott (SCOTT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,23K$ 7,23K $ 7,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,23K$ 7,23K $ 7,23K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Radtarded Scott piyasa değeri $ 7,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCOTT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,23K.