Bugünkü rarecoin Fiyatı

Bugünkü rarecoin (RARECOIN) fiyatı $ 0,00847813 olup, son 24 saatte % 2,27 değişim gösterdi. Mevcut RARECOIN / USD dönüşüm oranı RARECOIN başına $ 0,00847813 şeklindedir.

rarecoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 84.750 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M RARECOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde RARECOIN, $ 0,00808454 (en düşük) ile $ 0,00911435 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03261541 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00509607 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RARECOIN, son bir saatte +%0,90 ve son 7 günde +%10,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

rarecoin (RARECOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 84,75K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 84,75K Dolaşım Arzı 10,00M Toplam Arz 9.996.295,03419

