Ratio1 Fiyatı (R1)
Bugün için canlı Ratio1 (R1) fiyatı, 4,57 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. R1 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ratio1 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Ratio1 fiyat değişimi +%3,02
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Ratio1 / USD fiyat değişimi, $ +0,134034.
Son 30 gün içerisinde, Ratio1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ratio1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ratio1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,134034
|+%3,02
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ratio1 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,01
+%3,02
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.
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|1 R1 / VND
₫120.259,55
|1 R1 / AUD
A$7,0378
|1 R1 / GBP
￡3,3361
|1 R1 / EUR
€3,9302
|1 R1 / USD
$4,57
|1 R1 / MYR
RM19,3768
|1 R1 / TRY
₺180,2408
|1 R1 / JPY
¥659,3139
|1 R1 / RUB
₽363,8177
|1 R1 / INR
₹393,8883
|1 R1 / IDR
Rp74.918,0208
|1 R1 / KRW
₩6.243,1684
|1 R1 / PHP
₱257,7023
|1 R1 / EGP
￡E.227,4946
|1 R1 / BRL
R$25,3178
|1 R1 / CAD
C$6,1695
|1 R1 / BDT
৳557,0373
|1 R1 / NGN
₦7.052,424
|1 R1 / UAH
₴189,0609
|1 R1 / VES
Bs457
|1 R1 / PKR
Rs1.292,396
|1 R1 / KZT
₸2.337,555
|1 R1 / THB
฿148,2051
|1 R1 / TWD
NT$135,3634
|1 R1 / AED
د.إ16,7719
|1 R1 / CHF
Fr3,7017
|1 R1 / HKD
HK$35,8288
|1 R1 / MAD
.د.م41,6784
|1 R1 / MXN
$86,6472