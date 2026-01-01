Bugünkü Rato The Rat Fiyatı

Bugünkü Rato The Rat (RATO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut RATO / USD dönüşüm oranı RATO başına -- şeklindedir.

Rato The Rat, şu anda piyasa değeri açısından $ 121.190 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B RATO şeklindedir. Son 24 saat içinde RATO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000836 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RATO, son bir saatte +%4,28 ve son 7 günde -%4,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Rato The Rat (RATO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 121,19K$ 121,19K $ 121,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 121,19K$ 121,19K $ 121,19K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Rato The Rat piyasa değeri $ 121,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RATO arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 121,19K.