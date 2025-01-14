RCH Token Logosu

RCH Token Fiyatı (RCH)

USD

RCH Token (RCH) Canlı Fiyat Grafiği

$0.375355
$0.375355$0.375355
-4.70%(1D)

Bugünkü RCH Token (RCH) Fiyatı

Bugün için canlı RCH Token (RCH) fiyatı, 0.375355 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.70M USD. RCH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RCH Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 614.53K USD
- Gün içindeki RCH Token fiyat değişimi -4.77%
- Dolaşımdaki arz: 25.86M USD.

MEXC'deki RCH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RCH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında RCH Token (RCH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, RCH Token / USD fiyat değişimi, $ -0.018833016490409.
Son 30 gün içerisinde, RCH Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0807061670.
Son 60 gün içerisinde, RCH Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0731285003.
Son 90 gün içerisinde, RCH Token / USD fiyat değişimi, $ -0.07607784519521953.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.018833016490409-4.77%
30 Gün$ -0.0807061670-21.50%
60 Gün$ -0.0731285003-19.48%
90 Gün$ -0.07607784519521953-16.85%

RCH Token (RCH) Fiyat Analizi

En güncel RCH Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.360892
$ 0.360892$ 0.360892

$ 0.401816
$ 0.401816$ 0.401816

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

+2.20%

-4.77%

-13.35%

RCH Token (RCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M

$ 614.53K
$ 614.53K$ 614.53K

25.86M
25.86M 25.86M

RCH Token (RCH) Nedir?

SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

RCH Token (RCH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: RCH Token (RCH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RCH / AUD
A$0.60432155
1 RCH / GBP
0.30403755
1 RCH / EUR
0.36409435
1 RCH / USD
$0.375355
1 RCH / MYR
RM1.69285105
1 RCH / TRY
13.3175954
1 RCH / JPY
¥59.0433415
1 RCH / RUB
38.56021915
1 RCH / INR
32.56955335
1 RCH / IDR
Rp6,153.3596712
1 RCH / PHP
22.00706365
1 RCH / EGP
￡E.18.95918105
1 RCH / BRL
R$2.28591195
1 RCH / CAD
C$0.53675765
1 RCH / BDT
45.62440025
1 RCH / NGN
581.9428849
1 RCH / UAH
15.915052
1 RCH / VES
Bs19.893815
1 RCH / PKR
Rs104.6114385
1 RCH / KZT
199.3360263
1 RCH / THB
฿13.01355785
1 RCH / TWD
NT$12.4317576
1 RCH / CHF
Fr0.34157305
1 RCH / HKD
HK$2.9202619
1 RCH / MAD
.د.م3.78733195