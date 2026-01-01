Bugünkü REAL ESMATE by Virtuals Fiyatı

Bugünkü REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) fiyatı $ 0,00004098 olup, son 24 saatte % 0,12 değişim gösterdi. Mevcut EMATE / USD dönüşüm oranı EMATE başına $ 0,00004098 şeklindedir.

REAL ESMATE by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.152 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 735,82M EMATE şeklindedir. Son 24 saat içinde EMATE, $ 0,00003933 (en düşük) ile $ 0,00004103 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00046377 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003247 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EMATE, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde +%12,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,15K$ 30,15K $ 30,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,98K$ 40,98K $ 40,98K Dolaşım Arzı 735,82M 735,82M 735,82M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

