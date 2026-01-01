Bugünkü Recon Raccoon Fiyatı

Bugünkü Recon Raccoon (RCON) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut RCON / USD dönüşüm oranı RCON başına -- şeklindedir.

Recon Raccoon, şu anda piyasa değeri açısından $ 86.220 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 654,80M RCON şeklindedir. Son 24 saat içinde RCON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RCON, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde +%19,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Recon Raccoon (RCON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,22K$ 86,22K $ 86,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 131,64K$ 131,64K $ 131,64K Dolaşım Arzı 654,80M 654,80M 654,80M Toplam Arz 999.707.258,963841 999.707.258,963841 999.707.258,963841

