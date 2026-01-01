Bugünkü RECRUIT Fiyatı

Bugünkü RECRUIT (RECRUIT) fiyatı $ 0,00000837 olup, son 24 saatte % 2,37 değişim gösterdi. Mevcut RECRUIT / USD dönüşüm oranı RECRUIT başına $ 0,00000837 şeklindedir.

RECRUIT, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.408,01 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,53M RECRUIT şeklindedir. Son 24 saat içinde RECRUIT, $ 0,00000834 (en düşük) ile $ 0,00000862 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00102729 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000069 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RECRUIT, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%2,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RECRUIT (RECRUIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,41K$ 8,41K $ 8,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,41K$ 8,41K $ 8,41K Dolaşım Arzı 999,53M 999,53M 999,53M Toplam Arz 999.531.771,646181 999.531.771,646181 999.531.771,646181

