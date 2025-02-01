Reservoir rUSD Fiyatı (RUSD)
Bugün için canlı Reservoir rUSD (RUSD) fiyatı, 1.001 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Reservoir rUSD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.66K USD
- Gün içindeki Reservoir rUSD fiyat değişimi +0.07%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Reservoir rUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.00069239.
Son 30 gün içerisinde, Reservoir rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Reservoir rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Reservoir rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00069239
|+0.07%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Reservoir rUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
+0.07%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.
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