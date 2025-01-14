Rewardable Fiyatı (REWARD)
Bugün için canlı Rewardable (REWARD) fiyatı, 0.02106002 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.25M USD. REWARD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rewardable Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 69.06K USD
- Gün içindeki Rewardable fiyat değişimi +0.86%
- Dolaşımdaki arz: 247.79M USD.
MEXC'deki REWARD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, REWARD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Rewardable / USD fiyat değişimi, $ +0.00017969.
Son 30 gün içerisinde, Rewardable / USD fiyat değişimi, $ -0.0181691910.
Son 60 gün içerisinde, Rewardable / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rewardable / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00017969
|+0.86%
|30 Gün
|$ -0.0181691910
|-86.27%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rewardable fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.57%
+0.86%
+48.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 REWARD / AUD
A$0.0339066322
|1 REWARD / GBP
￡0.0170586162
|1 REWARD / EUR
€0.0204282194
|1 REWARD / USD
$0.02106002
|1 REWARD / MYR
RM0.0949806902
|1 REWARD / TRY
₺0.7472095096
|1 REWARD / JPY
¥3.312741146
|1 REWARD / RUB
₽2.1634958546
|1 REWARD / INR
₹1.8273779354
|1 REWARD / IDR
Rp345.2461742688
|1 REWARD / PHP
₱1.2347489726
|1 REWARD / EGP
￡E.1.0637416102
|1 REWARD / BRL
R$0.1282555218
|1 REWARD / CAD
C$0.0301158286
|1 REWARD / BDT
৳2.559845431
|1 REWARD / NGN
₦32.6510338076
|1 REWARD / UAH
₴0.892944848
|1 REWARD / VES
Bs1.11618106
|1 REWARD / PKR
Rs5.869427574
|1 REWARD / KZT
₸11.1841342212
|1 REWARD / THB
฿0.7301508934
|1 REWARD / TWD
NT$0.6975078624
|1 REWARD / CHF
Fr0.0191646182
|1 REWARD / HKD
HK$0.1638469556
|1 REWARD / MAD
.د.م0.2124956018