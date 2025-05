Rezor (RZR) Nedir?

Rezor is a high-speed Layer Zero blockchain ecosystem. Rezor Swap and Wallet are live. The blockchain and Rezor Exchange are coming soon — built for real-world utility, multi-chain access, and a seamless Web3 experience across DeFi, trading, and beyond. While the blockchain is under development, the Rezor ecosystem is already live and growing. Rezor Wallet is live, offering a secure, user-friendly interface to store, manage, and interact with crypto assets across supported chains.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Rezor (RZR) Kaynağı Resmi Websitesi