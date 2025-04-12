Rings scBTC Fiyatı (SCBTC)
Bugün için canlı Rings scBTC (SCBTC) fiyatı, 83,766 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 30.19M USD. SCBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rings scBTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Rings scBTC fiyat değişimi +5.95%
- Dolaşımdaki arz: 360.39 USD.
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Gün içerisinde, Rings scBTC / USD fiyat değişimi, $ +4,704.26.
Son 30 gün içerisinde, Rings scBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rings scBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rings scBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +4,704.26
|+5.95%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rings scBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.49%
+5.95%
+0.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.
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|1 SCBTC / VND
₫2,147,844,006
|1 SCBTC / AUD
A$133,187.94
|1 SCBTC / GBP
￡63,662.16
|1 SCBTC / EUR
€73,714.08
|1 SCBTC / USD
$83,766
|1 SCBTC / MYR
RM370,245.72
|1 SCBTC / TRY
₺3,187,296.3
|1 SCBTC / JPY
¥12,060,628.68
|1 SCBTC / RUB
₽6,971,844.18
|1 SCBTC / INR
₹7,206,388.98
|1 SCBTC / IDR
Rp1,419,762,498.9
|1 SCBTC / KRW
₩118,985,414.7
|1 SCBTC / PHP
₱4,772,149.02
|1 SCBTC / EGP
￡E.4,299,708.78
|1 SCBTC / BRL
R$490,868.76
|1 SCBTC / CAD
C$115,597.08
|1 SCBTC / BDT
৳10,180,081.98
|1 SCBTC / NGN
₦133,811,159.04
|1 SCBTC / UAH
₴3,467,912.4
|1 SCBTC / VES
Bs5,947,386
|1 SCBTC / PKR
Rs23,489,661.72
|1 SCBTC / KZT
₸43,289,431.14
|1 SCBTC / THB
฿2,804,485.68
|1 SCBTC / TWD
NT$2,710,667.76
|1 SCBTC / AED
د.إ307,421.22
|1 SCBTC / CHF
Fr67,850.46
|1 SCBTC / HKD
HK$649,186.5
|1 SCBTC / MAD
.د.م779,023.8
|1 SCBTC / MXN
$1,699,612.14