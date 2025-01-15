RIZZ Solana Fiyatı (RIZZ)
Bugün için canlı RIZZ Solana (RIZZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RIZZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RIZZ Solana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.44K USD
- Gün içindeki RIZZ Solana fiyat değişimi -3.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, RIZZ Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RIZZ Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, RIZZ Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, RIZZ Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.00%
|30 Gün
|$ 0
|-15.01%
|60 Gün
|$ 0
|-64.17%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel RIZZ Solana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.52%
-3.00%
+42.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The RIZZ token is a community token of a token that was originally created on Solana in November 2023. As the Solana meme coin meta has trended towards TikTok and "Zoomer" Generation friendly memes, coins like "Mewing" and "Rizz" and "Skibidi" which are viral popular zoomer memes have intense potential. The community takeover team for RIZZ found the token while there was 90% of the token in the liquidity pool and began accumulating to build it out in earnest. The team has hired an adviser an on-team caller (https://twitter.com/sp00n1cus) as well as a market maker. Notable members of our team include: https://twitter.com/xbtDLN and: https://twitter.com/1aboc The goal is to build this into a multi-million dollar meme, given that we recognize how powerful the $RIZZ token and ticker is. In 2023, RIZZ was the Oxford Word of the Year - this meme, in our opinion, has the highest general appeal and potential out of the zoomer memes. Example sticker pack: https://t.me/addstickers/RIZZLERSonSOL
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