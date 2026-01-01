Bugünkü ROBA Fiyatı

Bugünkü ROBA (ROBA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,32 değişim gösterdi. Mevcut ROBA / USD dönüşüm oranı ROBA başına -- şeklindedir.

ROBA, şu anda piyasa değeri açısından $ 547.121 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ROBA şeklindedir. Son 24 saat içinde ROBA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01003687 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROBA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%6,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ROBA (ROBA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 547,12K$ 547,12K $ 547,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 547,12K$ 547,12K $ 547,12K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ROBA piyasa değeri $ 547,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROBA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 547,12K.