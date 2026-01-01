Bugünkü Robora Fiyatı

Bugünkü Robora (RBR) fiyatı $ 0,00274328 olup, son 24 saatte % 15,60 değişim gösterdi. Mevcut RBR / USD dönüşüm oranı RBR başına $ 0,00274328 şeklindedir.

Robora, şu anda piyasa değeri açısından $ 186.645 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 68,01M RBR şeklindedir. Son 24 saat içinde RBR, $ 0,00263172 (en düşük) ile $ 0,00325019 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,210107 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00159802 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RBR, son bir saatte +%0,47 ve son 7 günde -%23,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Robora (RBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 186,65K$ 186,65K $ 186,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 274,46K$ 274,46K $ 274,46K Dolaşım Arzı 68,01M 68,01M 68,01M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Robora piyasa değeri $ 186,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RBR arzı 68,01M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 274,46K.