Bugünkü Robotexon Fiyatı

Bugünkü Robotexon (ROX) fiyatı $ 0,00100792 olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut ROX / USD dönüşüm oranı ROX başına $ 0,00100792 şeklindedir.

Robotexon, şu anda piyasa değeri açısından $ 70.555 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 70,00M ROX şeklindedir. Son 24 saat içinde ROX, $ 0,00100518 (en düşük) ile $ 0,00101318 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03880303 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00100518 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROX, son bir saatte -- ve son 7 günde -%15,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Robotexon (ROX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 70,56K$ 70,56K $ 70,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,79K$ 100,79K $ 100,79K Dolaşım Arzı 70,00M 70,00M 70,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

