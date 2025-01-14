Rocket Pool ETH Fiyatı (RETH)
Bugün için canlı Rocket Pool ETH (RETH) fiyatı, 3,498.49 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.60B USD. RETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rocket Pool ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.48M USD
- Gün içindeki Rocket Pool ETH fiyat değişimi -3.77%
- Dolaşımdaki arz: 458.39K USD.
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Gün içerisinde, Rocket Pool ETH / USD fiyat değişimi, $ -137.183050771966.
Son 30 gün içerisinde, Rocket Pool ETH / USD fiyat değişimi, $ -673.5467872500.
Son 60 gün içerisinde, Rocket Pool ETH / USD fiyat değişimi, $ +47.1008705680.
Son 90 gün içerisinde, Rocket Pool ETH / USD fiyat değişimi, $ +591.0049106802614.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -137.183050771966
|-3.77%
|30 Gün
|$ -673.5467872500
|-19.25%
|60 Gün
|$ +47.1008705680
|+1.35%
|90 Gün
|$ +591.0049106802614
|+20.33%
En güncel Rocket Pool ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.29%
-3.77%
-15.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.
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