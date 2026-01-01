Bugünkü RockSolid rETH Fiyatı

Bugünkü RockSolid rETH (ROCK.RETH) fiyatı $ 4.696,89 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ROCK.RETH / USD dönüşüm oranı ROCK.RETH başına $ 4.696,89 şeklindedir.

RockSolid rETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.509.896 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,54K ROCK.RETH şeklindedir. Son 24 saat içinde ROCK.RETH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4.758,98 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 4.423,93 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROCK.RETH, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RockSolid rETH (ROCK.RETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,51M$ 6,51M $ 6,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,70M$ 30,70M $ 30,70M Dolaşım Arzı 6,54K 6,54K 6,54K Toplam Arz 6.536,716907480207 6.536,716907480207 6.536,716907480207

