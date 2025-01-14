ROFLcopter Fiyatı ($ROFL)
Bugün için canlı ROFLcopter ($ROFL) fiyatı, 0.00194272 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.13M USD. $ROFL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ROFLcopter Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 84.36K USD
- Gün içindeki ROFLcopter fiyat değişimi -35.73%
- Dolaşımdaki arz: 582.07M USD.
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Gün içerisinde, ROFLcopter / USD fiyat değişimi, $ -0.001080339282402879.
Son 30 gün içerisinde, ROFLcopter / USD fiyat değişimi, $ -0.0010465281.
Son 60 gün içerisinde, ROFLcopter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ROFLcopter / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001080339282402879
|-35.73%
|30 Gün
|$ -0.0010465281
|-53.86%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ROFLcopter fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.45%
-35.73%
-24.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!
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Rp31.3341891616
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