Bugünkü ROXONN Fiyatı

Bugünkü ROXONN (ROXN) fiyatı $ 0,00488486 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ROXN / USD dönüşüm oranı ROXN başına $ 0,00488486 şeklindedir.

ROXONN, şu anda piyasa değeri açısından $ 88.763 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,17M ROXN şeklindedir. Son 24 saat içinde ROXN, $ 0,00488486 (en düşük) ile $ 0,00488486 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00488486 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00488486 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROXN, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ROXONN (ROXN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,76K$ 88,76K $ 88,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,88M$ 4,88M $ 4,88M Dolaşım Arzı 18,17M 18,17M 18,17M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ROXONN piyasa değeri $ 88,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROXN arzı 18,17M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,88M.