Bugünkü ROY Fiyatı

Bugünkü ROY (ROY) fiyatı $ 0,00122151 olup, son 24 saatte % 3,24 değişim gösterdi. Mevcut ROY / USD dönüşüm oranı ROY başına $ 0,00122151 şeklindedir.

ROY, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.221.500 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M ROY şeklindedir. Son 24 saat içinde ROY, $ 0,00119154 (en düşük) ile $ 0,001292 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00608046 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROY, son bir saatte +%1,94 ve son 7 günde -%17,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ROY (ROY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,22M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22M Dolaşım Arzı 999,99M Toplam Arz 999.988.269,143619

Şu anki ROY piyasa değeri $ 1,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999988269.143619. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.