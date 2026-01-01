Bugünkü Ruby Coin Fiyatı

Bugünkü Ruby Coin (RUBY) fiyatı $ 0,01309334 olup, son 24 saatte % 33,58 değişim gösterdi. Mevcut RUBY / USD dönüşüm oranı RUBY başına $ 0,01309334 şeklindedir.

Ruby Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.559.071 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 271,82M RUBY şeklindedir. Son 24 saat içinde RUBY, $ 0,01301737 (en düşük) ile $ 0,0197193 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,134926 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01014619 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RUBY, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%70,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ruby Coin (RUBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,56M$ 3,56M $ 3,56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,56M$ 3,56M $ 3,56M Dolaşım Arzı 271,82M 271,82M 271,82M Toplam Arz 271.822.356,0 271.822.356,0 271.822.356,0

Şu anki Ruby Coin piyasa değeri $ 3,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RUBY arzı 271,82M olup, toplam arzı 271822356.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,56M.