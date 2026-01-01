Bugünkü Runeworld Takeover Fiyatı

Bugünkü Runeworld Takeover (RWLD) fiyatı $ 0,00002122 olup, son 24 saatte % 0,65 değişim gösterdi. Mevcut RWLD / USD dönüşüm oranı RWLD başına $ 0,00002122 şeklindedir.

Runeworld Takeover, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.216 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RWLD şeklindedir. Son 24 saat içinde RWLD, $ 0,0000211 (en düşük) ile $ 0,00002135 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0001938 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001902 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RWLD, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Runeworld Takeover (RWLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,22K$ 21,22K $ 21,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,22K$ 21,22K $ 21,22K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Runeworld Takeover piyasa değeri $ 21,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RWLD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,22K.