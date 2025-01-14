RUSSELL Fiyatı (RUSSELL)
Bugün için canlı RUSSELL (RUSSELL) fiyatı, 0.00283339 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.76M USD. RUSSELL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RUSSELL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 160.98K USD
- Gün içindeki RUSSELL fiyat değişimi -3.86%
- Dolaşımdaki arz: 970.98M USD.
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Gün içerisinde, RUSSELL / USD fiyat değişimi, $ -0.000113763422918754.
Son 30 gün içerisinde, RUSSELL / USD fiyat değişimi, $ -0.0011300661.
Son 60 gün içerisinde, RUSSELL / USD fiyat değişimi, $ -0.0023672505.
Son 90 gün içerisinde, RUSSELL / USD fiyat değişimi, $ +0.0003035625547123715.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000113763422918754
|-3.86%
|30 Gün
|$ -0.0011300661
|-39.88%
|60 Gün
|$ -0.0023672505
|-83.54%
|90 Gün
|$ +0.0003035625547123715
|+12.00%
En güncel RUSSELL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.61%
-3.86%
+6.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof!
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