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Sally A1C Fiyatı (A1C)

USD

Sally A1C (A1C) Canlı Fiyat Grafiği

$1.033
$1.033$1.033
+13.00%(1D)

Bugünkü Sally A1C (A1C) Fiyatı

Bugün için canlı Sally A1C (A1C) fiyatı, 1.031 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.95M USD. A1C / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sally A1C Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Sally A1C fiyat değişimi +12.96%
- Dolaşımdaki arz: 10.57M USD.

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USD Bazında Sally A1C (A1C) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Sally A1C / USD fiyat değişimi, $ +0.118303.
Son 30 gün içerisinde, Sally A1C / USD fiyat değişimi, $ -0.6951407183.
Son 60 gün içerisinde, Sally A1C / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sally A1C / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.118303+12.96%
30 Gün$ -0.6951407183-67.42%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sally A1C (A1C) Fiyat Analizi

En güncel Sally A1C fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.871537
$ 0.871537$ 0.871537

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 14.54
$ 14.54$ 14.54

-4.99%

+12.96%

-15.25%

Sally A1C (A1C) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M

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10.57M
10.57M 10.57M

Sally A1C (A1C) Nedir?

Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!

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Sally A1C (A1C) Kaynağı

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A1C Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 A1C / VND
26,435.871
1 A1C / AUD
A$1.63929
1 A1C / GBP
0.78356
1 A1C / EUR
0.90728
1 A1C / USD
$1.031
1 A1C / MYR
RM4.55702
1 A1C / TRY
39.23986
1 A1C / JPY
¥148.53617
1 A1C / RUB
85.81013
1 A1C / INR
88.77941
1 A1C / IDR
Rp17,474.57365
1 A1C / KRW
1,464.48395
1 A1C / PHP
58.73607
1 A1C / EGP
￡E.52.92123
1 A1C / BRL
R$6.03135
1 A1C / CAD
C$1.42278
1 A1C / BDT
125.29743
1 A1C / NGN
1,646.96064
1 A1C / UAH
42.6834
1 A1C / VES
Bs73.201
1 A1C / PKR
Rs289.11302
1 A1C / KZT
532.81049
1 A1C / THB
฿34.51788
1 A1C / TWD
NT$33.34254
1 A1C / AED
د.إ3.78377
1 A1C / CHF
Fr0.83511
1 A1C / HKD
HK$7.99025
1 A1C / MAD
.د.م9.5883
1 A1C / MXN
$20.89837