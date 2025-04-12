Sally A1C Fiyatı (A1C)
Bugün için canlı Sally A1C (A1C) fiyatı, 1.031 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.95M USD. A1C / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sally A1C Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Sally A1C fiyat değişimi +12.96%
- Dolaşımdaki arz: 10.57M USD.
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Gün içerisinde, Sally A1C / USD fiyat değişimi, $ +0.118303.
Son 30 gün içerisinde, Sally A1C / USD fiyat değişimi, $ -0.6951407183.
Son 60 gün içerisinde, Sally A1C / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sally A1C / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.118303
|+12.96%
|30 Gün
|$ -0.6951407183
|-67.42%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sally A1C fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.99%
+12.96%
-15.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!
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