Sator Fiyatı (SAO)
Bugün için canlı Sator (SAO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.55K USD. SAO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sator Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 281.76 USD
- Gün içindeki Sator fiyat değişimi +1.55%
- Dolaşımdaki arz: 55.01M USD.
MEXC'deki SAO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SAO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Sator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sator / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.55%
|30 Gün
|$ 0
|-14.06%
|60 Gün
|$ 0
|-19.23%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sator fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.46%
+1.55%
-5.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to “earn crypto for watching tv” is evident from consumers’ perspective. Thus, Sator’s economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator’s value-proposition is compelling from a content provider’s perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SAO / AUD
A$--
|1 SAO / GBP
￡--
|1 SAO / EUR
€--
|1 SAO / USD
$--
|1 SAO / MYR
RM--
|1 SAO / TRY
₺--
|1 SAO / JPY
¥--
|1 SAO / RUB
₽--
|1 SAO / INR
₹--
|1 SAO / IDR
Rp--
|1 SAO / PHP
₱--
|1 SAO / EGP
￡E.--
|1 SAO / BRL
R$--
|1 SAO / CAD
C$--
|1 SAO / BDT
৳--
|1 SAO / NGN
₦--
|1 SAO / UAH
₴--
|1 SAO / VES
Bs--
|1 SAO / PKR
Rs--
|1 SAO / KZT
₸--
|1 SAO / THB
฿--
|1 SAO / TWD
NT$--
|1 SAO / CHF
Fr--
|1 SAO / HKD
HK$--
|1 SAO / MAD
.د.م--