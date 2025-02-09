Satoshi Cash Network Fiyatı (SCASH)
Bugün için canlı Satoshi Cash Network (SCASH) fiyatı, 0.00950238 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SCASH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Satoshi Cash Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 49.45 USD
- Gün içindeki Satoshi Cash Network fiyat değişimi +5.94%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Satoshi Cash Network / USD fiyat değişimi, $ +0.00053277.
Son 30 gün içerisinde, Satoshi Cash Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0007073438.
Son 60 gün içerisinde, Satoshi Cash Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0058316676.
Son 90 gün içerisinde, Satoshi Cash Network / USD fiyat değişimi, $ -0.02554523044935467.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00053277
|+5.94%
|30 Gün
|$ -0.0007073438
|-7.44%
|60 Gün
|$ -0.0058316676
|-61.37%
|90 Gün
|$ -0.02554523044935467
|-72.88%
En güncel Satoshi Cash Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+11.91%
+5.94%
+18.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Scash is a new proof of work coin that restores decentralised home computer mining to Bitcoin, as Satoshi intended. It does this by combining the Bitcoin Protocol with Monero's (ASIC resistant) RandomX proof of work algorithm. Satoshi wanted everyone to mine Bitcoin on home computers. ASIC mining hardware broke that dream. But now it's back. The Scash network was launched in February 2024. 950,000 Scash have been mined so far, and the block reward is 50 coins. Scash is 100% proof of work with a max supply 21 million. 980,000 Scash have been mined so far, and the block reward is 50 coins.
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|1 SCASH / AUD
A$0.0151087842
|1 SCASH / GBP
￡0.007601904
|1 SCASH / EUR
€0.0091222848
|1 SCASH / USD
$0.00950238
|1 SCASH / MYR
RM0.0421905672
|1 SCASH / TRY
₺0.3409453944
|1 SCASH / JPY
¥1.4375200464
|1 SCASH / RUB
₽0.9261969786
|1 SCASH / INR
₹0.8341189164
|1 SCASH / IDR
Rp155.7766963872
|1 SCASH / PHP
₱0.551613159
|1 SCASH / EGP
￡E.0.477494595
|1 SCASH / BRL
R$0.055113804
|1 SCASH / CAD
C$0.0134933796
|1 SCASH / BDT
৳1.1594804076
|1 SCASH / NGN
₦14.375675583
|1 SCASH / UAH
₴0.3955840794
|1 SCASH / VES
Bs0.5701428
|1 SCASH / PKR
Rs2.6638972092
|1 SCASH / KZT
₸4.848114276
|1 SCASH / THB
฿0.3212754678
|1 SCASH / TWD
NT$0.3120581592
|1 SCASH / CHF
Fr0.008552142
|1 SCASH / HKD
HK$0.0740235402
|1 SCASH / MAD
.د.م0.095498919