Bugünkü Satoxcoin Fiyatı

Bugünkü Satoxcoin (SATOX) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut SATOX / USD dönüşüm oranı SATOX başına -- şeklindedir.

Satoxcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.582 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,74B SATOX şeklindedir. Son 24 saat içinde SATOX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01402414 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SATOX, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%1,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Satoxcoin (SATOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,58K$ 33,58K $ 33,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,70K$ 33,70K $ 33,70K Dolaşım Arzı 3,74B 3,74B 3,74B Toplam Arz 3.755.505.641,5624213 3.755.505.641,5624213 3.755.505.641,5624213

Şu anki Satoxcoin piyasa değeri $ 33,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SATOX arzı 3,74B olup, toplam arzı 3755505641.5624213. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,70K.