Savings crvUSD Fiyatı (SCRVUSD)
Bugün için canlı Savings crvUSD (SCRVUSD) fiyatı, 1.032 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.53M USD. SCRVUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Savings crvUSD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.12M USD
- Gün içindeki Savings crvUSD fiyat değişimi +0.00%
- Dolaşımdaki arz: 26.69M USD.
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Gün içerisinde, Savings crvUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Savings crvUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0118396200.
Son 60 gün içerisinde, Savings crvUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Savings crvUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.00%
|30 Gün
|$ +0.0118396200
|+1.15%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Savings crvUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.12%
+0.00%
+0.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.
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|1 SCRVUSD / AUD
A$1.66152
|1 SCRVUSD / GBP
￡0.83592
|1 SCRVUSD / EUR
€1.00104
|1 SCRVUSD / USD
$1.032
|1 SCRVUSD / MYR
RM4.65432
|1 SCRVUSD / TRY
₺36.61536
|1 SCRVUSD / JPY
¥162.46776
|1 SCRVUSD / RUB
₽106.038
|1 SCRVUSD / INR
₹89.54664
|1 SCRVUSD / IDR
Rp16,918.03008
|1 SCRVUSD / PHP
₱60.50616
|1 SCRVUSD / EGP
￡E.52.12632
|1 SCRVUSD / BRL
R$6.28488
|1 SCRVUSD / CAD
C$1.47576
|1 SCRVUSD / BDT
৳125.4396
|1 SCRVUSD / NGN
₦1,599.99216
|1 SCRVUSD / UAH
₴43.7568
|1 SCRVUSD / VES
Bs54.696
|1 SCRVUSD / PKR
Rs287.6184
|1 SCRVUSD / KZT
₸548.05392
|1 SCRVUSD / THB
฿35.77944
|1 SCRVUSD / TWD
NT$34.17984
|1 SCRVUSD / CHF
Fr0.93912
|1 SCRVUSD / HKD
HK$8.02896
|1 SCRVUSD / MAD
.د.م10.41288