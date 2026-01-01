Bugünkü SCADA Fiyatı

Bugünkü SCADA (SCADA) fiyatı $ 0.00110286 olup, son 24 saatte % 7.20 değişim gösterdi. Mevcut SCADA / USD dönüşüm oranı SCADA başına $ 0.00110286 şeklindedir.

SCADA, şu anda piyasa değeri açısından $ 207,301 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 187.97M SCADA şeklindedir. Son 24 saat içinde SCADA, $ 0.00101586 (en düşük) ile $ 0.00110741 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00952474 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00083169 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCADA, son bir saatte +1.04% ve son 7 günde -21.67% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SCADA (SCADA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 207.30K$ 207.30K $ 207.30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 336.34K$ 336.34K $ 336.34K Dolaşım Arzı 187.97M 187.97M 187.97M Toplam Arz 304,966,597.6436757 304,966,597.6436757 304,966,597.6436757

Şu anki SCADA piyasa değeri $ 207.30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCADA arzı 187.97M olup, toplam arzı 304966597.6436757. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 336.34K.