SEAMANIA Fiyatı (SEAMANIA)
Bugün için canlı SEAMANIA (SEAMANIA) fiyatı, 0.02254071 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 22.54M USD. SEAMANIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SEAMANIA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 844.98K USD
- Gün içindeki SEAMANIA fiyat değişimi +9.37%
- Dolaşımdaki arz: 999.74M USD.
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Gün içerisinde, SEAMANIA / USD fiyat değişimi, $ +0.00193079.
Son 30 gün içerisinde, SEAMANIA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SEAMANIA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SEAMANIA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00193079
|+9.37%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SEAMANIA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.97%
+9.37%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world’s first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution. Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world. With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction. 🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Imagine an AI companion that doesn’t just respond but truly understands, entertains, and supports you—blending humor, sarcasm, and wisdom.
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|1 SEAMANIA / AUD
A$0.036065136
|1 SEAMANIA / GBP
￡0.0182579751
|1 SEAMANIA / EUR
€0.0216390816
|1 SEAMANIA / USD
$0.02254071
|1 SEAMANIA / MYR
RM0.1007569737
|1 SEAMANIA / TRY
₺0.8029000902
|1 SEAMANIA / JPY
¥3.5093631399
|1 SEAMANIA / RUB
₽2.265341355
|1 SEAMANIA / INR
₹1.9506730434
|1 SEAMANIA / IDR
Rp369.5197769424
|1 SEAMANIA / PHP
₱1.3197585705
|1 SEAMANIA / EGP
￡E.1.133797713
|1 SEAMANIA / BRL
R$0.1359204813
|1 SEAMANIA / CAD
C$0.0324586224
|1 SEAMANIA / BDT
৳2.7483887703
|1 SEAMANIA / NGN
₦35.0009890809
|1 SEAMANIA / UAH
₴0.9518941833
|1 SEAMANIA / VES
Bs1.21719834
|1 SEAMANIA / PKR
Rs6.2857023906
|1 SEAMANIA / KZT
₸11.957846655
|1 SEAMANIA / THB
฿0.7684128039
|1 SEAMANIA / TWD
NT$0.7377574383
|1 SEAMANIA / CHF
Fr0.020286639
|1 SEAMANIA / HKD
HK$0.1753667238
|1 SEAMANIA / MAD
.د.م0.2258579142