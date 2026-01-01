Bugünkü Send It Fiyatı

Bugünkü Send It (SENDIT) fiyatı $ 0,00000756 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut SENDIT / USD dönüşüm oranı SENDIT başına $ 0,00000756 şeklindedir.

Send It, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.557,74 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SENDIT şeklindedir. Son 24 saat içinde SENDIT, $ 0,00000755 (en düşük) ile $ 0,0000077 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0006059 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000070 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SENDIT, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Send It (SENDIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,56K$ 7,56K $ 7,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,56K$ 7,56K $ 7,56K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Send It piyasa değeri $ 7,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SENDIT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,56K.