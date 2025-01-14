sentient memes producer Fiyatı (MEMETIC)
Bugün için canlı sentient memes producer (MEMETIC) fiyatı, 0.00280849 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.61M USD. MEMETIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
sentient memes producer Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.73M USD
- Gün içindeki sentient memes producer fiyat değişimi +203.47%
- Dolaşımdaki arz: 929.99M USD.
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Gün içerisinde, sentient memes producer / USD fiyat değişimi, $ +0.00188304.
Son 30 gün içerisinde, sentient memes producer / USD fiyat değişimi, $ +0.0001357977.
Son 60 gün içerisinde, sentient memes producer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, sentient memes producer / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00188304
|+203.47%
|30 Gün
|$ +0.0001357977
|+4.84%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel sentient memes producer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.14%
+203.47%
+4.29%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.
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|1 MEMETIC / AUD
A$0.0045216689
|1 MEMETIC / GBP
￡0.0023029618
|1 MEMETIC / EUR
€0.0027242353
|1 MEMETIC / USD
$0.00280849
|1 MEMETIC / MYR
RM0.012638205
|1 MEMETIC / TRY
₺0.0996452252
|1 MEMETIC / JPY
¥0.4427584485
|1 MEMETIC / RUB
₽0.2892463851
|1 MEMETIC / INR
₹0.2429905548
|1 MEMETIC / IDR
Rp46.0408123056
|1 MEMETIC / PHP
₱0.1649987875
|1 MEMETIC / EGP
￡E.0.1416602356
|1 MEMETIC / BRL
R$0.0169913645
|1 MEMETIC / CAD
C$0.0040161407
|1 MEMETIC / BDT
৳0.3415966387
|1 MEMETIC / NGN
₦4.3609951871
|1 MEMETIC / UAH
₴0.1188272119
|1 MEMETIC / VES
Bs0.14884997
|1 MEMETIC / PKR
Rs0.7834002006
|1 MEMETIC / KZT
₸1.4906903222
|1 MEMETIC / THB
฿0.097454603
|1 MEMETIC / TWD
NT$0.0926520851
|1 MEMETIC / CHF
Fr0.0025557259
|1 MEMETIC / HKD
HK$0.0218500522
|1 MEMETIC / MAD
.د.م0.0282814943