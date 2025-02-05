Shakey AI Fiyatı (SHAKEY)
Bugün için canlı Shakey AI (SHAKEY) fiyatı, 0.00132141 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.32M USD. SHAKEY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shakey AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 355.72K USD
- Gün içindeki Shakey AI fiyat değişimi +32.56%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Shakey AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00032455.
Son 30 gün içerisinde, Shakey AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shakey AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shakey AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00032455
|+32.56%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shakey AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-5.26%
+32.56%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.
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A$0.0021010419
|1 SHAKEY / GBP
￡0.001057128
|1 SHAKEY / EUR
€0.0012685536
|1 SHAKEY / USD
$0.00132141
|1 SHAKEY / MYR
RM0.0058406322
|1 SHAKEY / TRY
₺0.0474914754
|1 SHAKEY / JPY
¥0.2023871556
|1 SHAKEY / RUB
₽0.133065987
|1 SHAKEY / INR
₹0.115226952
|1 SHAKEY / IDR
Rp21.6624555504
|1 SHAKEY / PHP
₱0.0766682082
|1 SHAKEY / EGP
￡E.0.0665065653
|1 SHAKEY / BRL
R$0.0075981075
|1 SHAKEY / CAD
C$0.0018896163
|1 SHAKEY / BDT
৳0.1603398894
|1 SHAKEY / NGN
₦2.2208541447
|1 SHAKEY / UAH
₴0.0548781573
|1 SHAKEY / VES
Bs0.07664178
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Rs0.3667441314
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₸0.6832482546
|1 SHAKEY / THB
฿0.0444522324
|1 SHAKEY / TWD
NT$0.0433686762
|1 SHAKEY / CHF
Fr0.001189269
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HK$0.0102805698
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.د.م0.0132405282