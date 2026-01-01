Bugünkü Shamatte Fiyatı

Bugünkü Shamatte (杀马特) fiyatı $ 0,00007301 olup, son 24 saatte % 3,43 değişim gösterdi. Mevcut 杀马特 / USD dönüşüm oranı 杀马特 başına $ 0,00007301 şeklindedir.

Shamatte, şu anda piyasa değeri açısından $ 73.053 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 杀马特 şeklindedir. Son 24 saat içinde 杀马特, $ 0,00007064 (en düşük) ile $ 0,00007918 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0031172 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004134 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 杀马特, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%20,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Shamatte (杀马特) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 73,05K$ 73,05K $ 73,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 73,05K$ 73,05K $ 73,05K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

