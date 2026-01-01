Bugünkü Sharp Token Fiyatı

Bugünkü Sharp Token (SHARP) fiyatı $ 0,00676554 olup, son 24 saatte % 0,51 değişim gösterdi. Mevcut SHARP / USD dönüşüm oranı SHARP başına $ 0,00676554 şeklindedir.

Sharp Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.860.027 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,38B SHARP şeklindedir. Son 24 saat içinde SHARP, $ 0,0066352 (en düşük) ile $ 0,00680858 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0120001 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00326327 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHARP, son bir saatte +%0,13 ve son 7 günde +%2,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sharp Token (SHARP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,86M$ 22,86M $ 22,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 461,94M$ 461,94M $ 461,94M Dolaşım Arzı 3,38B 3,38B 3,38B Toplam Arz 68.230.000.000,0 68.230.000.000,0 68.230.000.000,0

Şu anki Sharp Token piyasa değeri $ 22,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHARP arzı 3,38B olup, toplam arzı 68230000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 461,94M.