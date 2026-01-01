Bugünkü Sheep Wif Hat Fiyatı

Bugünkü Sheep Wif Hat (SWIF) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,88 değişim gösterdi. Mevcut SWIF / USD dönüşüm oranı SWIF başına -- şeklindedir.

Sheep Wif Hat, şu anda piyasa değeri açısından $ 155.229 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 873,35M SWIF şeklindedir. Son 24 saat içinde SWIF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03214702 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWIF, son bir saatte -%0,55 ve son 7 günde +%14,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sheep Wif Hat (SWIF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 155,23K$ 155,23K $ 155,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 155,23K$ 155,23K $ 155,23K Dolaşım Arzı 873,35M 873,35M 873,35M Toplam Arz 873.346.499,402109 873.346.499,402109 873.346.499,402109

Şu anki Sheep Wif Hat piyasa değeri $ 155,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SWIF arzı 873,35M olup, toplam arzı 873346499.402109. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 155,23K.