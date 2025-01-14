Shrapnel Fiyatı (SHRAP)
Bugün için canlı Shrapnel (SHRAP) fiyatı, 0.01908245 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.90M USD. SHRAP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shrapnel Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 625.23K USD
- Gün içindeki Shrapnel fiyat değişimi -8.74%
- Dolaşımdaki arz: 833.90M USD.
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Gün içerisinde, Shrapnel / USD fiyat değişimi, $ -0.00182946917458389.
Son 30 gün içerisinde, Shrapnel / USD fiyat değişimi, $ -0.0095503445.
Son 60 gün içerisinde, Shrapnel / USD fiyat değişimi, $ -0.0074633141.
Son 90 gün içerisinde, Shrapnel / USD fiyat değişimi, $ -0.02943702088935864.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00182946917458389
|-8.74%
|30 Gün
|$ -0.0095503445
|-50.04%
|60 Gün
|$ -0.0074633141
|-39.11%
|90 Gün
|$ -0.02943702088935864
|-60.67%
En güncel Shrapnel fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.24%
-8.74%
-25.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.
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|1 SHRAP / AUD
A$0.0307227445
|1 SHRAP / GBP
￡0.0154567845
|1 SHRAP / EUR
€0.0185099765
|1 SHRAP / USD
$0.01908245
|1 SHRAP / MYR
RM0.0860618495
|1 SHRAP / TRY
₺0.677045326
|1 SHRAP / JPY
¥3.0041501035
|1 SHRAP / RUB
₽1.9607217375
|1 SHRAP / INR
₹1.6534942925
|1 SHRAP / IDR
Rp312.826999128
|1 SHRAP / PHP
₱1.1188040435
|1 SHRAP / EGP
￡E.0.963663725
|1 SHRAP / BRL
R$0.1162121205
|1 SHRAP / CAD
C$0.0272879035
|1 SHRAP / BDT
৳2.3194717975
|1 SHRAP / NGN
₦29.585048831
|1 SHRAP / UAH
₴0.80909588
|1 SHRAP / VES
Bs1.01136985
|1 SHRAP / PKR
Rs5.318278815
|1 SHRAP / KZT
₸10.133925897
|1 SHRAP / THB
฿0.6612068925
|1 SHRAP / TWD
NT$0.6318199195
|1 SHRAP / CHF
Fr0.0173650295
|1 SHRAP / HKD
HK$0.148461461
|1 SHRAP / MAD
.د.م0.1925419205