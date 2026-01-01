Bugünkü Sigma bnb USD Fiyatı

Bugünkü Sigma bnb USD (BNBUSD) fiyatı $ 0,99702 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BNBUSD / USD dönüşüm oranı BNBUSD başına $ 0,99702 şeklindedir.

Sigma bnb USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.624.206 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,63M BNBUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBUSD, $ 0,996928 (en düşük) ile $ 1,0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,019 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,989532 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBUSD, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%0,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sigma bnb USD (BNBUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,62M$ 1,62M $ 1,62M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,62M$ 1,62M $ 1,62M Dolaşım Arzı 1,63M 1,63M 1,63M Toplam Arz 1.629.165,86401277 1.629.165,86401277 1.629.165,86401277

