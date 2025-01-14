Sillycat Fiyatı (SILLYCAT)
Bugün için canlı Sillycat (SILLYCAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 50.21K USD. SILLYCAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sillycat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 175.57 USD
- Gün içindeki Sillycat fiyat değişimi +4.50%
- Dolaşımdaki arz: 100.00T USD.
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Gün içerisinde, Sillycat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sillycat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sillycat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sillycat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.50%
|30 Gün
|$ 0
|-3.42%
|60 Gün
|$ 0
|-32.58%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sillycat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
+4.50%
-18.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town.
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