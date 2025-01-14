Silo Finance Fiyatı (SILO)
Bugün için canlı Silo Finance (SILO) fiyatı, 0.04446986 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.69M USD. SILO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Silo Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 99.59K USD
- Gün içindeki Silo Finance fiyat değişimi -4.48%
- Dolaşımdaki arz: 352.71M USD.
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Gün içerisinde, Silo Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.00208605490483759.
Son 30 gün içerisinde, Silo Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0034073118.
Son 60 gün içerisinde, Silo Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0173951728.
Son 90 gün içerisinde, Silo Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.01660260254364776.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00208605490483759
|-4.48%
|30 Gün
|$ +0.0034073118
|+7.66%
|60 Gün
|$ +0.0173951728
|+39.12%
|90 Gün
|$ +0.01660260254364776
|+59.58%
En güncel Silo Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
-4.48%
-35.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Silo is a non-custodial lending protocol to borrow any crypto asset with another. SECURE BY DESIGN When you deposit in a Silo, you don't share the risk with other tokens in the protocol. Silos can only borrow the bridge asset from each other, keeping the risk isolated to a single Silo. EFFICIENT To concentrate liquidity, each token asset gets one Silo only. With the bridge asset connecting all Silos, liquidity moves fluidly in the protocol, enabling any collateral token to borrow another. PERMISSIONLESS Silo is designed to support any token asset on the chains it operates on. Silos share default collateral factors that can be adjusted on a Silo level at any time.
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|1 SILO / USD
$0.04446986
|1 SILO / MYR
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₹3.853313369
|1 SILO / IDR
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￡E.2.24572793
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|1 SILO / BDT
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