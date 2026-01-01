Bugünkü Sim Fiyatı

Bugünkü Sim (SIMAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,31 değişim gösterdi. Mevcut SIMAI / USD dönüşüm oranı SIMAI başına -- şeklindedir.

Sim, şu anda piyasa değeri açısından $ 124.491 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,09M SIMAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SIMAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIMAI, son bir saatte -%0,71 ve son 7 günde +%4,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sim (SIMAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 124,49K$ 124,49K $ 124,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,46K$ 128,46K $ 128,46K Dolaşım Arzı 969,09M 969,09M 969,09M Toplam Arz 999.988.191,049977 999.988.191,049977 999.988.191,049977

