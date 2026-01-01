Bugünkü SimiliScan Fiyatı

Bugünkü SimiliScan (SMS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut SMS / USD dönüşüm oranı SMS başına -- şeklindedir.

SimiliScan, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.776,76 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M SMS şeklindedir. Son 24 saat içinde SMS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00376516 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SMS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SimiliScan (SMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,78K$ 7,78K $ 7,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,78K$ 7,78K $ 7,78K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

