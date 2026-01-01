Bugünkü Siyana Fiyatı

Bugünkü Siyana (SYYN) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,52 değişim gösterdi. Mevcut SYYN / USD dönüşüm oranı SYYN başına -- şeklindedir.

Siyana, şu anda piyasa değeri açısından $ 144.062 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 87,00B SYYN şeklindedir. Son 24 saat içinde SYYN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYYN, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%12,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Siyana (SYYN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 144,06K$ 144,06K $ 144,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 165,59K$ 165,59K $ 165,59K Dolaşım Arzı 87,00B 87,00B 87,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Siyana piyasa değeri $ 144,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYYN arzı 87,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 165,59K.