Bugünkü Skull of Pepe Token Fiyatı

Bugünkü Skull of Pepe Token (SKOP) fiyatı $ 0,00231179 olup, son 24 saatte % 11,99 değişim gösterdi. Mevcut SKOP / USD dönüşüm oranı SKOP başına $ 0,00231179 şeklindedir.

Skull of Pepe Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 346.746 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 150,00M SKOP şeklindedir. Son 24 saat içinde SKOP, $ 0,00226685 (en düşük) ile $ 0,00262678 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,142385 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00226685 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SKOP, son bir saatte -%1,23 ve son 7 günde -%28,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Skull of Pepe Token (SKOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 346,75K$ 346,75K $ 346,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 346,75K$ 346,75K $ 346,75K Dolaşım Arzı 150,00M 150,00M 150,00M Toplam Arz 150.000.000,0 150.000.000,0 150.000.000,0

